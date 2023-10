Los Angeles'2028 propõe cinco novas modalidades olímpicas e exclui breaking

O Comité Organizador dos Jogos Olímpicos Los Angeles'2028 anunciou esta segunda-feira ter proposto a inclusão de cinco novas modalidades no programa, entre elas o cricket e o squash, retirando, por outro lado, o breaking, estreante em Paris'2024.

Em comunicado, o Comité Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Los Angeles'2028 notou a proposta de incluir o basebol/softbol, o flag football, uma versão sem elementos protetores - e menos violenta - do futebol americano, o críquete, o squash, desporto de raquetes que utiliza uma parede, e o lacrosse, desporto com raízes nativo-americanas, no programa.

O breaking, por sua vez, está ausente da lista norte-americana, após ser uma das grandes novidades para Paris'2024, introduzindo este tipo de dança urbana no programa desportivo, sem que as pretensões de regresso do karaté tenham sido ouvidas.

Estas alterações serão agora votadas na 141.ª Sessão do Comité Olímpico Internacional (COI), depois de revistas pelo COI, e a ideia é "refletir a diversidade, otimismo e criatividade de Los Angeles".

As inclusões marcam um toque norte-americano ao programa, incluindo versões de desportos populares no continente, mas com dificuldade em atrair praticantes, campeonatos e equipas noutros locais do globo.

"Estes desportos acendem a imaginação no terreno de jogo e empurram a cultura fora dele. São relevantes, inovadores e baseados na comunidade, jogados em recreios e parques, centros comunitários e estádios por todo o país e o mundo", declarou Casey Wasserman, que preside ao Comité Organizador.

Estas cinco adições juntam-se ao programa de 28 modalidades olímpicas já anunciadas em fevereiro de 2022, geralmente estabelecidas há vários ciclos, com a exceção da escalada e do surf, introduzidos para Tóquio'2020.

O críquete jogou-se, no que toca a torneios olímpicos, em 1900, em jogo único, e o lacrosse saiu do programa em 1908, enquanto o basebol (masculinos) e softbol (femininos) fizeram parte de Tóquio'2020, mas vão falhar Paris'2024.

A decisão final de inclusão, que terá ainda impactos no limite de 10.500 atletas como máximo de uns Jogos de verão, será em 16 de outubro em Bombaim, na Índia, para onde está marcada a 141.ª Sessão do COI.

Em 2028, Los Angeles vai receber os Jogos Olímpicos pela terceira vez na história, depois de 1932 e 1984.