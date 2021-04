Missão olímpica australiana incluída em grupo prioritário para vacinação para Tóquio'2022

A missão australiana aos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, que deverá rondar as 480 pessoas, vai ser incluída num grupo prioritário de vacinação contra a covid-19, anunciou esta terça-feira o governo do país.

Os atletas e restantes membros da equipa olímpica vão, de acordo com o governo, integrar um grupo prioritário para a vacinação, que inclui também profissionais de saúde, indígenas com mais de 55 anos, e idosos com mais de 70.

Richard Colbeck, o ministro que tutela as políticas relacionadas com os idosos, garantiu que o processo "não colocará em causa a vacinação de outras pessoas".

"As pessoas mais vulneráveis continuam a ser uma prioridade absoluta à medida que o processo de vacinação decorrer, mas o Gabinete Nacional considera essencial vacinar os atletas", disse Colbeck, em comunicado.

O presidente do Comité Olímpico Australiano, Matt Carroll, afirmou que a missão será vacinada fora do programa de saúde pública, "de forma a garantir que a vacinação dos atletas não sobrecarrega o sistema de saúde".

Também esta terça-feira o Comité Desportivo e Olímpico da Coreia do Sul (KSOC) anunciou que os atletas que participarão nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos na capital japonesa vão ser vacinados contra a covid-19 a partir desta semana.

Cerca de uma centena de participantes, entre atletas e treinadores, serão vacinados nesta quinta-feira, e outros 500 serão inoculados em 4 de maio, num processo de vacinação que engloba mais 330 pessoas, relacionadas com o staff que estará em Tóquio'2020.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto, enquanto os Paralímpicos devem disputar-se entre 24 de agosto e 05 de setembro.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.109.991 mortos no mundo, resultantes de mais de 147 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.