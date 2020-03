Noruega é o primeiro país a pedir oficialmente o adiamento dos Jogos Olímpicos

O Comité Olímpico da Noruega tornou-se, esta sexta-feira, no primeiro em todo o mundo a pedir formalmente ao Comité Olímpico Internacional o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados para este verão, devido à pandemia de coronavírus.





"Tendo em conta a situação pouco clara na Noruega e em grande parte do mundo, não é defensável nem desejável enviar desportistas noruegueses aos Jogos de Tóquio antes que a sociedade mundial tenha superado esta pandemia", pode ler-se no comunicado assinado pela presidente do Comité Olímpico da Noruega, Berit Kjoll.O organismo norueguês sublinha que a situação no mundo é "complexa, exigente e perigosa" e avança que, independentemente da decisão final sobre o adiamento ou não dos Jogos Olímpicos, tomará a sua própria posição sobre a ida de atletas daquele país à competição.O Comité Olímpico da Noruega recorda ainda que as autoridades do país tomaram, no passado dia 12, várias medidas para travar a propagação do Covid-19 – e que uma delas é a proibição de qualquer atividade desportiva organizada que coloque o desporto norueguês em risco.As autoridades japonesas têm manifestado a intenção de manter a realização dos Jogos Olímpicos neste verão e continuam a garantir que vão estar reunidas as condições necessárias.