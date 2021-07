Oficial: Jogos Olímpicos de 2032 vão ser em Brisbane

O Comité Olímpico Internacional anunciou, esta quarta-feira, que Brisbane, na Austrália, foi a cidade escolhida para acolher os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2032.





A decisão foi votada esta quarta-feira pelos membros do Comité Olímpico Internacional, em Tóquio. O presidente do comité, Thomas Bach, anunciou o anfitrião da edição 138 dos JO no Hotel Okura, na cidade onde vão decorrer os Jogos Olímpicos'2020."Brisbane'2032 é o primeiro anfitrião a ser eleito consoante as novas normas flexíveis de eleger os países que vão receber os Jogos Olímpicos. As reformas permitem que o Comité Olímpico Internacional trabalhe em parceria com cidades, regiões e países, de forma a encorajar os Projetos Olímpicos a ter planos de desenvolvimento a longo prazo, tendo uma visão forte do futuro para o desporto e para as comunidades locais. Esta decisão encaixa na estratégia regional e nacional para o desenvolvimento a longo prazo da região, enquanto se foca em proporcionar memórias inesquecíveis a atletas e respetivos adeptos", referiu.Brisbane vai acolher o evento pela primeira vez, apesar da Austrália já ter recebido os Jogos Olímpicos em duas ocasiões: Melbourne, em 1956, e Sydney, em 2000.Recorde-se que as próximas edições já têm sede: os Jogos de 2024 realizar-se-ão em Paris, enquanto em 2028, a competição será em Los Angeles.