Paris'2024: Gustavo Ribeiro está confiante no seu skate e acredita em medalhas

O português Gustavo Ribeiro acredita que pode alcançar uma medalha nos Jogos Olímpicos Paris'2024, mostrando-se confiante na sua forma três anos depois de ter sentido alguma desilusão na estreia em Tóquio'2020.

"Estou bastante confiante no meu skate e é óbvio que uma medalha é definitivamente o que quero conquistar", assumiu o skater, de 22 anos, em entrevista à agência Lusa.

Apesar de ter ficado "bastante orgulhoso de ter conseguido as finais" em Tóquio'2020 - que se realizou em 2021 devido à covid-19 -, o almadense assume que "os primeiros Jogos Olímpicos não correram da maneira como queria".

"Mas 2024 é o ano em que definitivamente queria ver se conseguia ter uma medalha e ando a trabalhar ao máximo para isso, portanto vamos ver como é que correm estes últimos meses até aos Jogos", afirmou.

Atualmente no quarto lugar do ranking olímpico, Gustavo Ribeiro acredita que é muito difícil ficar fora do top 20 que dá acesso aos Jogos, mas garante que não gosta "de celebrar uma coisa antes de estar realmente garantida", até porque as últimas três etapas valem pontos a triplicar.

Sobre a preparação para Paris'2024, Gustavo Ribeiro diz que tem "de treinar muito fisicamente, mas também mentalmente é bastante importante", pois "há muita pressão em cima", e revelou que está a fazer uma preparação diferente da que fez para Tóquio, estando atualmente a viver nos Estados Unidos.

"Ando a trabalhar muito mais ginásio, 'mental performance', ando a tentar também ter uma nutrição mais saudável, a tentar ser uma versão um bocadinho melhor de mim comparado aos Jogos Olímpicos de 2020. Mas, como disse, está a correr tudo bem e mal posso esperar", declarou.

Os três anos de diferença trazem mais maturidade e Gustavo Ribeiro admite que aprendeu "muitas coisas".

"Mesmo as coisas más que aconteceram nestes três anos, eu consegui pegar nelas e crescer e tentar melhorar no que estava a fazer mal e tentar ser uma versão um pouco melhor de mim", reforçou.

Sobre Tóquio'2020, o skater luso lembrou que "tinha deslocado o ombro duas semanas antes da competição" e que "estava um bocadinho triste, porque pensava que não conseguia entrar" no evento.

"Mas consegui ir às finais e, três anos depois, o ombro está impecável, sem dores nenhumas, está melhor o ombro esquerdo do que o direito. Portanto, sem nenhuma preocupação e está tudo ok", referiu.

O irmão gémeo de Gustavo Ribeiro, Gabriel, é atualmente o segundo português no ranking olímpico, no 51.º lugar, que o mantém longe de Paris.

"É um dos meus maiores sonhos conseguir ir com meu irmão aos Jogos e é algo que sei que vai acontecer. Não vai ser fácil, mas também nada é impossível, e com trabalho e dedicação eu sei que ele vai conseguir e que um dia vamos estar os dois nos Jogos a competir um contra o outro", afiançou.

Os Jogos Olímpicos Paris'2024 decorrem de 26 de julho a 11 de agosto.