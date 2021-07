Presidente da federação de judo diz que Fonseca conquistou bronze com "naturalidade"

O presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ) afirmou esta quinta-feira que Jorge Fonseca venceu com "naturalidade" a combate pela medalha de bronze na categoria de -100 kg nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, mostrando-se "muito contente" com a conquista.

"O combate da medalha de bronze foi normal, com o Jorge [Fonseca] a controlar o seu adversário e ganhou com naturalidade. Foi pena a meia-final. O Jorge dominou o adversário sul-coreano, que acabou ser feliz naquele momento", afirmou Jorge Fernandes, em declarações à agência Lusa.

Jorge Fonseca conquistou a medalha de bronze em Tóquio2020, ao bater o canadiano Shady Elnahas, por 'waza-ari', alcançando a 25.ª medalha do deporto português em Jogos Olímpicos.

"Estou muito contente, muito feliz. Os Jogos ainda não acabaram e já igualámos o melhor resultado, com um quinto [por Catarina Costa] e um terceiro lugar. Estou muito feliz com o empenho de todos os atletas. Temos uma das melhores seleções do mundo e a próxima paragem será Paris2024", referiu o presidente da FPJ.

Portugal passou a contar quatro medalhas olímpicas de ouro, oito de prata e 13 de bronze, três das quais no judo, por Telma Monteiro (-57 kg), no Rio2016, e Nuno Delgado (-81 kg), em Sydney2000, e, agora, Jorge Fonseca, em Tóquio.