Scott Morrison fala em "dia histórico" para a Austrália com a atribuição dos Jogos de 2032

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, considerou que esta quarta-feira "é um dia histórico" para o país, em referência à atribuição da organização dos Jogos Olímpicos de Verão de 2032 a Brisbane.

"É um dia histórico, não apenas para Brisbane e para [o estado de] Queensland, mas para todo o país", observou Scott Morrison, através de um comunicado conjunto com o ministro com a pasta do Desporto, Richard Colbeck, destacando o contributo do evento para a economia da Austrália.

A chefe do governo do estado de Queensland, Annastacia Palaszczuk, assinalou que a atribuição da organização dos Jogos Olímpicos de 2032 a Brisbane "mudará a vida dos seus cidadãos".

"É uma vitória para todos os cidadãos de Queensland", defendeu Palaszczuk, em conferência de imprensa realizada em Tóquio, após a sessão Comité Olímpico Internacional (COI), que escolheu a capital do estado de Queensland para anfitriã do evento.

Palaszczuk disse que Brisbane "está preparada para receber os Jogos Olímpicos" e merece ser sede do maior evento desportivo mundial, uma vez que já "demonstrou a unidade dos seus cidadãos para superar muitas contrariedades, como desastres naturais ou a pandemia de covid-19".

O presidente do COI, o alemão Thomas Bach, considerou a atribuição dos Jogos Olímpicos de 2032 a Brisbane "mais um passo em direção à normalidade", em referência ao período conturbado devido à pandemia de covid-19, elogiando o "amor pelo desporto do povo australiano".

Brisbane, que era a única candidatura a receber o evento em 2032, sucederá a Paris, sede dos Jogos Olímpicos de 2024, e à cidade norte-americana de Los Angeles, em 2028, na lista de organizadores a competição.

Esta é a terceira vez na história que a Austrália sediará os Jogos Olímpicos de Verão, depois de Melbourne, em 1956, e Sydney, em 2000.

A decisão foi tomada e anunciada esta quarta-feira, a dois dias da realização da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados para este ano devido à pandemia de covid-19.