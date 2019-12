Sílvia Saiote deixa o Sporting

A ginasta Sílvia Saiote, que também era coordenadora do Gabinete Olímpico do Sporting, revelou que deixou as funções de funcionária do Sporting, deixando uma mensagem nas redes sociais.





"A vida é feita de mudanças e infelizmente não foi possível continuar até Tóquio’2020, mas estou agradecida a todos os que confiaram em mim desde o primeiro dia e permitiram dar o meu contributo a este grande clube, pois todos os dias trabalhei para que fosse ‘tão grande como os maiores da Europa’, e do Mundo. Da miúda que há 4 anos tinha acabado de fazer uma tese de mestrado sobre o Sporting, termino com o sentimento de dever cumprido. Irei continuar sempre a torcer por todos os atletas e treinadores desta família, mas também pelos profissionais incríveis que conheci. Agradeço de coração as mensagens que recebi. É tempo de descansar, recarregar baterias e abraçar novos desafios."