Triatleta Vasco Vilaça sonha "desde pequenino" com medalha olímpica

O triatleta português Vasco Vilaça assumiu esta sexta-feira à Lusa que alimenta "desde pequenino" o sonho de conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos, enquanto procura confirmar a presença em Paris2024.

Aos 24 anos, o atleta natural da Amadora ocupa o quarto lugar do ranking mundial, o mesmo na hierarquia de qualificação olímpica, e ambiciona alcançar uma segunda medalha lusa na modalidade, depois da prata de Vanessa Fernandes, em Pequim2008.

Esse objetivo é alimentado pelos resultados recentes, como o quarto lugar no Mundial, prejudicado pelo 14.º lugar na prova final, em Pontevedra, em Espanha.

"O meu maior objetivo é estar nos jogos, estou a preparar-me para lá chegar nas melhores condições possíveis e tenho o sonho desde pequenino de lá chegar e subir a um pódio, é algo muito bonito, nem eu acho que consigo compreender neste momento o que é que esse sentimento seria, mas posso dizer que seria um sonho", assumiu Vasco Vilaça.

O triatleta foi um dos 41 selecionados para o estágio de início de época da Federação de Triatlo de Portugal (FTP), que decorreu entre quarta e hoje, em Avis.

"O primeiro objetivo é chegar aos Jogos e o sonho é conseguir uma medalha", sublinhou Vilaça, advertindo para o potencial dos rivais, como o francês Dorian Coninx, os neozelandeses Hayden Wilde e Léo Bergère e para o britânico Alex Yee.

Bem colocado para assegurar uma vaga na prova individual em Paris2024, Vasco Vilaça aponta, então, à inédita qualificação da estafeta mista portuguesa.

"Estamos a meio ano dos Jogos e é o último sprint até à qualificação, temos poucas provas a contar até ao fim da qualificação, três etapas do Campeonato do Mundo, faltam duas ou três provas de estafetas na qualificação e esse neste momento é o maior objetivo", assumiu.

A possível presença da estafeta portuguesa permite ambicionar a maior delegação de sempre da modalidade, superando os três atletas que estiveram presentes em Tóquio2020, no Rio2016 e em Pequim2008.

A capital japonesa foi o palco da estreia em Jogos de Melanie Santos, que pretende voltar a qualificar-se, não só individualmente, uma vez que ocupa o 70.º posto do ranking olímpico, mas também coletivamente.

"Eu já estive presente em Tóquio2020, que foi o meu grande objetivo, os meus primeiros Jogos, mas é sempre aquela sensação de saber o que esperar, até por que foi num período covid-19. Espero muito ter, realmente, em Paris2024 a experiência olímpica de ver aquelas grandes referências sem estarmos de máscara, vamos ter público, acho que o facto de ser em Paris, onde temos uma grande comunidade de portugueses, vai ser muito bom ter esse apoio e honrar o nosso país", acrescentou.

A estafeta nacional tem sido constituída por Melanie Santos e Maria Tomé, juntamente com João Pereira, que, com o quinto lugar no Rio2016, detém a melhor classificação lusa de sempre em Jogos Olímpicos, Vasco Vilaça e Ricardo Batista.

"Em termos de objetivos pessoais é estar presente em Paris2024. Não tanto na prova individual, como na estafeta, Portugal este ano tem a possibilidade de qualificar a estafeta, o que dá acesso direto a dois homens e duas mulheres, o que acaba por ser a maior comitiva de triatlo nos Jogos Olímpicos, ou seja, é o grande objetivo tanto individual dos atletas como federativos", disse a atleta do Benfica.

A seleção nacional vai disputar a qualificação olímpica na estafeta mista nas etapas do Mundial de Napier, na Nova Zelândia, em 25 de fevereiro, de Abu Dhabi, nos dias 8 e 9 de março, e, caso não assegure a presença via ranking, na prova de apuramento, a disputar em Huatulco, no México, entre 17 e 19 de maio.