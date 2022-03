Atleta pró-Putin desejou "uma bomba" na casa do olímpico ucraniano Vladislav Geraskevich

O desporto é quase sempre sinónimo de solidariedade e dá o exemplo quando a política não o consegue. Esta é a exceção que confirma a regra. O atleta olímpico ucraniano Vladislav Geraskevich revelou que recebeu uma mensagem de ódio na caixa privada de mensagens do Instagram por parte de Daniil Kuleshov.O atleta russo de bobsleigh, assumidamente pró-Putin, desejou um fim trágico ao atleta ucraniano de skeleton. "Então c****, ainda estás vivo? Espero que uma bomba te caia em casa rapidamente", escreveu Kuleshov, que entretantou apagou a conta.Refira-se que Vladislav Geraskevich revelou-se contra a guerra em Pequim, nos Jogos Olímpicos de Inverno, ainda antes do início do conflito.