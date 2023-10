COI estima que só dez países possam receber os Jogos Olímpicos de Inverno em 2040

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Comité Olímpico Internacional (COI) sustentou esta sexta-feira que a crise climática terá "um efeito dramático" nos Jogos Olímpicos de Inverno e estima que em 2040 haverá apenas 10 países em condições de organizar o evento.

O COI só concede a atribuição dos Jogos Olímpicos de Inverno a países que já tenham todas as instalações disponíveis ou que possam resolver as suas deficiências com instalações removíveis e, atualmente, apenas 15 atendem a essas condições.

"Em 2040, amanhã em termos olímpicos, dois desses 15 comités nacionais não terão mais a confiabilidade necessária para os Jogos de Inverno, que serão realizados em fevereiro, e cinco para os Paraolímpicos, em março, pelo que apenas 10 poderão sediar os desportos de neve dos Jogos", defendeu o presidente do COI, o alemão Thomas Bach.

Para "abordar adequadamente esta questão tão complexa", o executivo do COI vai propor à assembleia, que se inicia no sábado, em Mumbai, na Índia, que seja feita "uma dupla concessão de sede", para os Jogos de Inverno de 2030 e 2034, ou seja, que sejam revelados os organizadores dessas edições ao mesmo tempo.

Suécia, Suíça e França têm trabalhado em possíveis candidaturas para a edição de 2030 e as autoridades de Salt Lake City há muito almejam 2034. Esta semana, Saporo, do Japão, retirou a candidatura para 2030 devido à rejeição popular à iniciativa e após os escândalos resultantes de Tóquio2020.

Thomas Bach disse ainda que o órgão olímpico pretende escolher os anfitriões dos Jogos de Inverno de 2030 e 2034 em 2024, nas vésperas da abertura dos Jogos Olímpicos do próximo ano, em Paris.