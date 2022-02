Finlandês queixa-se de ter o pénis congelado após prova nos Jogos Olímpicos de Inverno

O finlandês Remi Lindholm, que participou na prova dos 50 quilómetros de cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno, na China, contou à imprensa que os seus genitais congelaram depois de uma prova disputada com 17 graus negativos."Podem imaginar que parte do meu corpo estava um pouco congelada quando acabei", disse o esquiador, de 24 anos, à imprensa finlandesa. Lindholm teve de usar um dispositivo de aquecimento para repor a temperatura na zona afetada. "Foi uma das piores competições em que já participei. Foi uma luta... quando as partes do corpo começaram a aquecer depois da prova, a dor foi insuportável."Os esquiadores usam fatos leves que oferecem pouca proteção relativamente às condições que normalmente encontram nas provas de cross country, mas geralmente conseguem manter-se quentes graças ao calor corporal que geram durante a competição.No caso da prova na China, com 17 graus negativos, os atletas enfrentam uma situação extrema. A hipotermia pode causar a falência de determinados órgãos, que pode levar a um ataque cardíaco. Por isso a corrida nos Jogos Olímpicos de Pequim foi atrasada e depois encurtada, tendo sido disputados 'apenas' 20 quilómetros dos 50 previstos.Esta modalidade é uma das mais violentas no programa dos Jogos Olímpicos de Inverno. Os atletas de elite queimam uma média de mil calorias por hora e muitos colapsam quando chegam à meta.