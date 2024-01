Jéssica Rodrigues consegue primeiro diploma português nos Jogos Olímpicos da Juventude

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A patinadora de velocidade Jéssica Rodrigues conseguiu esta sexta-feira o primeiro diploma português de sempre nos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno, ao terminar no sexto lugar a prova de mass start.

Em Gangow, na Coreia do Sul, Jéssica Rodrigues, de 17 anos, venceu um dos 'sprints' da final e somou três pontos, para confirmar a sexta posição e o primeiro diploma olímpico alguma vez ganho por um atleta português em Jogos de Inverno.

"Estava muito nervosa para esta prova, pois é uma prova de que gosto muito e sinto-me bem a fazê-la, e porque tinha algumas expectativas. Na meia-final apurei-me com a segunda posição e na final consegui obter o sexto lugar e sinto-me muito realizada por este resultado", disse Jéssica Rodrigues, em declarações divulgadas pelo Comité Olímpico de Portugal (COP).

O chefe da Missão de Portugal, Pedro Flávio, sublinhou o caráter histórico que este resultado tem, considerando-o "um sinal forte, de que todo o investimento que a Federação de Desportos de Inverno de Portugal tem vindo a realizar nas suas modalidades está a começar a trazer resultados de excelência".

"Este sucesso desportivo é fruto do esforço dos atletas e também do empenho dos treinadores e dirigentes envolvidos nas nossas modalidades. Estou bastante satisfeito com os resultados que conseguimos alcançar nas duas modalidades durante estes Jogos Olímpicos da Juventude Gangwon'2024. Um agradecimento ao Comité Olímpico de Portugal pela continua aposta nos Desportos de Inverno", disse Pedro Flávio.

Na meia-final, Jéssica Rodrigues conseguiu a qualificação para a corrida decisiva ao ser segunda, com 20 pontos, apenas superada por Angel Daleman, dos Países Baixos, que viria a ser a medalha de ouro.

Na mesma prova, Francisca Henriques foi 10.ª classificada na segunda meia-final, com o tempo de 06.26,04, e não conseguiu chegar à final, sendo-lhe atribuído o 26.º lugar final, em 33 participantes.

Na competição masculina, Manuel Piteira e Martim Vieira classificaram-se, respetivamente, na 21.ª e na 28.ª posição (em 31 concorrentes), ficando fora da final.

Portugal fechou hoje a participação nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon'2024, na Coreia do Sul, que decorrem até 2 de fevereiro, tendo estado representado por seis atletas.