Pequim'2022: Chinesa nascida na Califórnia faz história no esqui de estilo livre

A jovem chinesa Eileen Gu, de 18 anos, tornou-se hoje a primeira atleta do esqui de estilo livre a conquistar três medalhas na mesma edição de Jogos de Inverno, ao sagrar-se campeã olímpica de halfpipe.

Com origens chinesas e norte-americanas, Eileen Gu juntou o ouro de hoje ao conseguido na prova de 'big air' e à prata no 'slopestyle', repetindo as medalhas conseguidas em 2020 nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude.

"Fiquei emocionada, e disse para mim própria que merecia isto. Foi um belo final para esta aventura olímpica. Estou exausta, mas feliz. Acabei de ter as melhores duas semanas da minha vida", afirmou Eileen Gu, no final da prova, na qual a canadiana Cassei Sharpe, que defendia o título, foi segunda e a sua compatriota Rachael Karker, terceira.

Nascida na Califórnia, filha de pai norte-americano e mãe chinesa, Eileen Gu, que ainda chegou a competir pelos Estados Unidos, estuda na universidade de Stanford e brilha como modelo, tendo já sido capa de várias revistas de moda.

Na patinagem de velocidade, o holandês Thomas Krol juntou o título olímpico dos 1.000 metros ao europeu e à prata que já tinha ganhado na prova dos 1.500, deixando o canadiano Laurent Dubreuil no segundo lugar e o norueguês Havard Holmefjord no terceiro.

Na competição que encerrou o programa de biatlo feminino, a francesa Justine Braisaz-Bouchet, que não estava no lote das favoritas, conquistou o ouro na prova de largada em massa de 12,5 quilómetros.

Numa prova disputada com 13 graus negativos e uma humidade de 41%, as norueguesas Tiril Eckhoff e Marte Olsbu, ficaram com a prata e com o bronze, respetivamente.