Pequim'2022: Curling abre evento a dois dias da cerimónia inaugural

A dois dias da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, que decorrem de 4 a 20 de fevereiro, e após semanas marcadas por preocupações com a covid-19 e tensões políticas, o curling iniciou esta quarta-feira a competição.

Às 20H05 locais (12H05 em Lisboa), as primeiras pedras foram lançadas na pista de gelo do pavilhão Ice Cube, antiga piscina olímpica de 2008, referentes a quatro partidas da fase preliminar do torneio de duplas mistas, com destaque para o embate entre a China e a Suíça.

No início do dia, a Chama Olímpica entrou na capital chinesa, a primeira cidade da história a sediar os Jogos Olímpicos de Verão (2008) e de Inverno (2022).

Sob uma temperatura de -5 graus, o vice-primeiro-ministro chinês Han Zheng acendeu a tocha vermelha e prata antes de passá-la para os primeiros portadores, entre os quais o ex-jogador de basquetebol da NBA Yao Ming e o astronauta Jing Haipeng.

O curling foi a modalidade que abriu Pequim2022, evento que irá atribuir 109 títulos olímpicos em 15 disciplinas e que irá reunir cerca de 3.000 atletas.

Os eventos são organizados em três zonas distintas. Pequim recebe os desportos no gelo e de saltos, que irão decorrer numa plataforma de 60 metros de altura instalada sobre as ruínas de uma antiga siderúrgica.

A estância de Zhangjiakou, 180 quilómetros a noroeste de Pequim, recebe eventos nórdicos, como o biatlo, snowboard e esqui freestyle, e a cidade de Yanqing, 75 quilómetros a noroeste de Pequim, será palco de esqui alpino, luge e eventos de bobsleigh.