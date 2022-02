Pequim'2022: Patinador Nathan Chen conquista ouro e impede "tri" de Yuzuru Hanyu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O norte-americano Nathan Chen sagrou-se esta quinta-feira campeão olímpico de patinagem artística nos Jogos Pequim'2022, numa prova em que japonês Yuzuru Hanyu falhou o objetivo de se tornar o primeiro patinador conseguir três títulos consecutivos desde 1928.

Chen, de 22 anos, redimiu-se do quinto lugar alcançado nos Jogos Pyeongchang2018, e partilhou o pódio com os japoneses Yuma Kagiyama e Shoma Uno, medalhas de prata e bronze, respetivamente.

Yuzuru Hanyu, que sonhava igualar o feito do patinador sueco Gillis Grafstrom, que em 1928 conseguiu o terceiro título olímpico consecutivo, foi apenas quinto.

Ainda na patinagem artística, foi suspensa a cerimónia de entrega do concurso de equipas femininas, no qual a Rússia alcançou o ouro, depois, segundo a imprensa, Kamila Valieva, de 15 anos, ter testado positivo para um medicamento cardíaco proibido, antes da chegada aos Jogos Pequim2022, noticiaram os 'media' russos.

Valieva, atual campeã europeia que, tal como os seus compatriotas compete em Pequim sob a égide do Comité Olímpico Russo devido ao escândalo de doping que abalou o país, fez manchetes em todo o mundo quando realizou na capital chinesa pela primeira vez na história um salto quádruplo.

Na pista de Yanging, o austríaco Johannes Strolz, de 29 anos, sagrou-se campeão olímpico de combinado de esqui alpino, repetindo o feito alcançado pelo pai, Hubert, nos Jogos Calgary1988, e sucedendo ao compatriota Marcel Hirscher, recordista de vitórias em provas da Taça do Mundo.

Strolz, que aos 29 anos somava apenas um triunfo em taças do Mundo, partilhou o pódio com o norueguês Aleksander Aamodt Klide, segundo, e com o canadiano James Crawford, terceiro.

Nos 10 quilómetros de estilo clássico do esqui de fundo, a norueguesa Therese Johaug conquistou o ouro, que juntou ao conquistado na prova de esquiatlo, e aumentou para cinco o seu pecúlio de medalhas olímpicas.

Jaqueline Mourão, que na terça-feira se tornou a brasileira com mais participações em Jogos Olímpicos, com oito presenças, terminou a prova no 82.º lugar.

Aos 46 anos, Jaqueline Mourão soma três participações em Jogos de Verão, em provas de ciclismo de cross-country, e cinco em Jogos de Inverno.