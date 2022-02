Taiwan reverte decisão de boicotar cerimónia dos Jogos Olímpicos de Inverno

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Taiwan reverteu a decisão de boicotar a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, anunciaram esta terça-feira as autoridades da ilha, indicando que foram pressionadas a fazê-lo pelo Comité Olímpico Internacional (COI).

Os atletas da ilha competem sob o desígnio "Taipé Chinês", como parte de um acordo de décadas com a China e intermediado pelo COI.

A China reivindica a ilha autónoma como uma província sua, que ameaça reunificar através da força, e mantém uma política contínua de intimidação diplomática e militar.

O COI disse hoje que "o Comité Olímpico do Taipé Chinês confirmou a sua participação" nas cerimónias de abertura e encerramento dos Jogos de Inverno deste ano. A declaração não abordou o papel da entidade olímpica no processo.

As autoridades em Taiwan disseram que o país vai "ajustar" o seu plano de não ter uma delegação na cerimónia de abertura em Pequim, após repetidos pedidos do COI para que cumprisse as obrigações da Carta Olímpica.

No ano passado, o COI citou regras da carta ao suspender a participação da Coreia do Norte dos Jogos de Pequim por ter recusado enviar uma equipa para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

A equipa de Taiwan, que tem quatro atletas nos Jogos de Pequim, também apontou a Covid-19 entre as razões para não querer enviar atletas e funcionários para as cerimónias.