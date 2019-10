Ana Filipe e Inês Fernandes conquistam prata nos INAS Global Games

As portuguesas Ana Filipe, no triplo salto, e Inês Fernandes, no lançamento do martelo, conquistaram esta segunda-feira medalhas de prata nos INAS Global Games, para atletas com deficiência intelectual, que decorrem em Brisbane, na Austrália.Ana Filipe obteve a marca de 10,62 metros e apenas foi superada no concurso de triplo salto pela russa Aleksandra Ruchkina (11,95), enquanto Inês Fernandes lançou o martelo a 36,83 metros, registo unicamente inferior ao da francesa Beatrice Aoustin (44,06).Domingos Magalhães qualificou-se para a final do lançamento do disco, com a marca 31,98 metros, tal como Lenine Cunha no salto em comprimento (6,31 metros) e Inês Fernandes no lançamento do peso (10,66 metros).No primeiro dia de competição para o atletismo, Carlos Freitas apurou-se para as meias-finais dos 400 metros, ao correr a distância em 53,41 segundos, ao contrário de Carlos Lima, que terminou como o tempo de 53,56.