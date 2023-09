Bangladesh, Kosovo e Arábia Saudita juntam-se ao Comité Paralímpico Internacional

Os comités paralímpicos do Bangladesh, Kosovo e Arábia Saudita, a Federação Internacional de Esqui e Snowboard (FIS) e a União Internacional de Biatlo (IBU) são os mais recentes membros do Comité Paralímpico Internacional (IPC), anunciou esta quinta-feira o organismo.

A ratificação dessas cinco instituições, que eleva o número de membros do Comité Paralímpico Internacional para 208 - dos quais 183 são comités nacionais -, foi o ponto alto da jornada de trabalho da Assembleia Geral, no Bahrein, presidida pelo brasileiro Andrew Parsons.

"O desporto é um direito das pessoas com deficiência e ingressar no Comité Paralímpico Internacional é uma porta de entrada para tornar os nossos atletas mais conhecidos internacionalmente", disse Maksudur Rahman, secretário-geral do comité nacional do Bangladesh.

Abdulaziz Baeshen, secretário-geral e diretor executivo do Comité Olímpico e Paralímpico da Arábia Saudita, disse que a adesão ao IPC procura "maior inclusão entre todos os atletas" e marca o "caminho para oferecer uma acessibilidade mais justa" entre ambas as instituições.

Njomza Emini, presidente do comité nacional paralímpico do Kosovo, disse que tornar-se membro oficial do IPC é a realização de "um sonho há muito acalentado".