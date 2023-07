Carina Paim consegue segundo bronze português nos Paralímpicos: «Não estava nada à espera»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A atleta Carina Paim conquistou esta quarta-feira a medalha de bronze nos 400 metros T20 (deficiência intelectual) nos Mundiais de atletismo paralímpico, que decorrem em Paris, assegurando a segunda vaga para Portugal nos Jogos Paralímpicos de 2024.

No estádio Charléty, em Paris, numa final em que a norte-americana Breanna Clark conquistou o ouro, com uma marca que constitui novo recorde do mundo (55,12 segundos), Carina Paim cronometrou 58,51, atrás da ucraniana Yuliia Shuliar (56,29), que foi segunda.

"Tínhamos como objetivo ficar nos quatro primeiros lugares para abrir quota para os Jogos Paralímpicos Paris'2024. Estou muito mais contente com o bronze, não estava nada à espera, todo o esforço que fizemos foi recompensado. Assim que passei a meta e vi que tinha chegado ao pódio, foi uma sensação incrível. Este resultado vai-me deixar mais animada para o resto da preparação", afirmou Carina Paim, em declarações ao Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

O bronze de Carina Paim junta-se ao conquistado na terça-feira por Miguel Monteiro no lançamento do peso F40 (atletas com baixa estatura).

Os Mundiais de atletismo paralímpico, competição na qual Portugal está representado por 10 atletas, decorrem até 17 de julho e garantem aos quatro primeiros classificados de cada prova a abertura de quotas não-nominais para o respetivo país para os Jogos Paralímpicos Paris'2024.