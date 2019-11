Carolina Duarte é vice-campeã do Mundo em atletismo

Carolina Duarte conquistou a medalha de prata nos 400 metros T13 (deficiência visual) no Campeonato do Mundo de Atletismo World Para Athletics Dubai 2019. Depois de ter superado a eliminatória com o terceiro melhor tempo, a atleta portuguesa concluiu a final em 57,46 segundos.





Este resultado permite a abertura de uma segunda quota para Portugal nos Jogos Paralímpicos'2020, que vão decorrer em Tóquio, no Japão. Além destas duas vagas, Portugal já tem dez quotas abertas no boccia, uma na paracanoagem e outra no paraciclismo.Ainda nos mundiais de atletismo, Luís Gonçalves chegou às meias-finais dos 400 metros T12 (deficiência visual), enquanto Hélder Mestre e João Correia foram quinto e sexto, respetivamente, na final dos 100 metros T51 (cadeira de rodas).