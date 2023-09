CPP quer chamar jovens com deficiência à prática desportiva no Dia Paralímpico

O Comité Paralímpico de Portugal (CPP) promove, a 7 de outubro, o Dia Paralímpico Jovem, no qual pretende proporcionar a jovens com deficiência um contacto direto com várias modalidades, e mostrar as mais-valias da prática desportiva.

"O grande objetivo deste dia é conseguir que os jovens com deficiência venham junto de nós experimentar as diferentes modalidades, sejam elas paralímpicas, ou não", afirmou Carlos Lopes, secretário-geral do CPP, à agência Lusa.

Segundo o antigo campeão paralímpico, a iniciativa surge depois do CPP, que anualmente realiza o dia paralímpico para a comunidade em geral, ter sentido "que não estava a chegar aos destinatários mais diretos, ou seja, às crianças e jovens com deficiências, elegíveis para as dimensões paralímpica e surdo olímpica".

"É nesse sentido que lançamos o Dia Paralímpico Jovem, ou seja, com o intuito de proporcionar a estes jovens um dia que, esperamos, seja memorável, inspirador, promotor da mudança e, quem sabe, o início de um de novo projeto desportivo", acrescentou.

O CPP, que em 07 de outubro encerrará o dia dedicado aos jovens com a celebração do seu 15.º aniversário, realiza há vários anos o dia paralímpico, que se destinava mais à sensibilização da comunidade, sobretudo escolar, sobre a prática de desporto por pessoas com deficiência.

"Este ano, os destinatários são os jovens com deficiência elegíveis nas dimensões paralímpica e surdolímpicas, ou seja, as áreas visual, auditiva, motora, intelectual, e paralisia cerebral", referiu.

A iniciativa, que vai decorrer no Centro Desportivo Nacional do Jamor entre as 10:00 e as 16:00 do dia 7 de outubro, conta com o apoio de 19 federações desportivas de modalidade.

"Trata-se de um evento do CPP, mas que, obviamente, só é possível com a parceria e o trabalho das diferentes federações", referiu Carlos Lopes, acrescentando: "Convidamos as federações a trabalharem no sentido de criar experiências que possam ser inspiradoras para os jovens com dinâmicas de grupo e com espírito lúdico, para que o dia seja divertido, permita partilhar experiências e lance novos desafios".

Carlos Lopes deixou um apelo aos pais e encarregados de educação: "Não deixem passar esta oportunidade, que desafia os jovens com deficiência a saírem da zona de conforto".

"Será um dia marcante na vida destas crianças e destes jovens, um dia em que pode iniciar-se um novo projeto, com todas as mais-valias associadas a uma prática desportiva. Depois de experimentarem, os jovens podem perceber qual a modalidade que mais os atrai, procurá-la nos seus locais de residência, e, quem sabe, iniciar uma prática desportiva regular", referiu.

Tendo como o primeiro objetivo o incremento da prática desportiva nas crianças e jovens com deficiência, o CPP reconhece que o evento, para o qual as inscrições podem ser feitas na página do organismo na internet, pode também contribuir para o rejuvenescimento das missões paralímpica e surdolímpica.

Criado em setembro de 2008, o CPP é membro do Comité Paralímpico Internacional (IPC), e é, desde então, a entidade responsável pela gestão dos projetos paralímpicos e surdolímpicos.