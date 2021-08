Ferro Rodrigues felicita Miguel Monteiro pela medalha de bronze

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, felicitou este domingo o atleta Miguel Monteiro, pela conquista da medalha de bronze no lançamento do peso F40, nos Jogos Paralímpicos Tóquio'2020.

"Miguel Monteiro é um exemplo de consistência e perseverança que muito prestigia e honra Portugal e o desporto nacional, sendo merecedor do reconhecimento de todos os portugueses", lê-se na mensagem de Ferro Rodrigues, divulgada pelo seu gabinete.

O português, de 20 anos, conquistou este domingo o bronze no concurso de lançamento do peso F40, para atletas de baixa estatura, com a marca de 10,76 metros, numa final na qual o recorde mundial (11,01), que lhe pertencia, foi batido três vezes, numa "luta" que envolveu Denis Gnezdilov, do Comité Paralímpico da Rússia, e o iraquiano Garrah Tnaiash.

No primeiro lançamento, o russo marcou 11,02, e liderou o concurso até à última tentativa, na qual o iraquiano marcou 11,15, fazendo cair o recorde e assumiu a liderança da prova.

Na sua derradeira tentativa, Denis Gnezdilov fixou novo recorde mundial, com 11,16, assegurou o ouro e empurrou Garrah Tnaiash para a prata.

Portugal conseguiu a sua primeira medalha nos Jogos Paralímpicos Tóquio'2020, nos quais soma também outros cinco diplomas.