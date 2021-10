Festa de galardões

Teve ontem lugar a 3ª gala do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), em que foram distinguidos vários atletas pelos resultados no último ciclo paralímpico. Desde logo, Miguel Monteiro e Norberto Mourão, medalhas de bronze respetivamente no lançamento do peso F40 e canoagem 200m VL2 em Tóquio’2020, receberam a medalha paralímpica. "Não tem sido um percurso fácil, mas ainda procuro maior sucesso" frisou Monteiro, enquanto Mourão assumiu: "Continuarei a lutar por conquistas até ter forças!"

Numa cerimónia que teve a presença de presidentes de federações, entre eles o líder da FPF, Fernando Santos, o presidente do CPP, José Manuel Lourenço, destacou os resultados recentes. "Num ano difícil, desenvolvemos um projeto inovador e um programa estruturante, ajudando o movimento paralímpico a nível nacional e internacional", referiu o líder federativo, que está no último ano de mandato.

Por sua vez, o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, foi galardoado com a ordem paralímpica, a par de Carlos Lopes (ex-atleta) e Ana Sofia Antunes (Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência), tendo louvado o esforço realizado na evolução dos paralímpicos. "É um trabalho de equipa. Tanto eu como a Ana Sofia Antunes demos vários passos na criação de igualdade. Há que seguir este caminho para o ciclo de Paris’2024", defendeu.

Ainda no evento de ontem, as medalhas de mérito foram atribuídas aos atletas Carina Paim, Sandro Baessa, Carolina Duarte, Joana Santos, Hugo Passos , Lenine Cunha, Luís Costa, Telmo Pinão, Renata Pinto, Susana Veiga e Filipe Marques. Já os prémios por inclusão pelo desporto foram conquistados pelos jornalistas Alexandra Oliveira, da Lusa, e João Pedro Mendonça, da RTP, além do prémio de jornalismo desportivo 2021 para Horácio Antunes, da Antena 1.