Miguel Monteiro conquista bronze nos Paralímpicos: «Sentimos que podíamos lançar mais»

O atleta Miguel Monteiro conquistou esta terça-feira a medalha de bronze no lançamento do peso F40 nos Mundiais de atletismo paralímpico, que decorrem em Paris, conseguindo também a primeira vaga para Portugal nos Jogos Paralímpicos do próximo ano.

No estádio Charléty, em Paris, Miguel Monteiro, que é recordista do mundo da categoria F40 (atletas de baixa estatura), assegurou o bronze com um lançamento a 11,14 metros, terminando atrás do alemão Yannis Fischer (11,43) e do iraquiano Garrah Tnaiash (11,28), que conseguiram as medalhas de ouro e prata, respetivamente.

"Um dos objetivos era atingir lugares de pódio, mas sentimos que podíamos lançar mais. Esta medalha é fruto de muito trabalho, muitas horas na pista e no ginásio, e vamos continuar a trabalhar para alcançar ainda melhores marcas. Qualquer atleta sonha com a participação nos Jogos Paralímpicos e eu não sou menos nem mais, também sonho com isso", afirmou Miguel Monteiro, em declarações ao Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

Miguel Monteiro, de 22 anos, foi medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Tóquio'2020.

Nos 400 metros T20 (deficiência intelectual), Carina Paim foi segunda nas eliminatórias, com o tempo de 58,03 segundos, que é o seu melhor registo do ano, e garantiu presença na final, agendada para quarta-feira, às 10h22 (menos uma hora em Lisboa).

Os Mundiais de atletismo paralímpico, competição na qual Portugal está representado por 10 atletas, decorrem até 17 de julho e garantem aos quatro primeiros classificados de cada prova a abertura de quotas não-nominais para o respetivo país para os Jogos Paralímpicos Paris'2024.