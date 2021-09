Morteza Mehrzad: segundo homem mais alto do mundo em busca da segunda medalha paralímpica

A equipa de voleibol do Irão irá defrontar o Comité Paralímpico Russo sábado num encontro a contar para a final do torneio paralímpico da modalidade e que pode levar cada uma das seleções à medalha de ouro. Porém, uma das particularidades que torna o conjunto iraniano no favorito a alcançar o lugar mais alto do pódio é o facto de, na sua equipa, estar o segundo homem mais alto do mundo.





Morteza Mehrzad é considerado por muitos o melhor jogador da modalidade de voleibol paralímpico, devido também à sua estatura. O atleta iraniano tem 2,46 metros. Mehrzad é o segundo homem vivo mais alto do mundo, atrás unicamente do sultão Kösen da Turquia.O atleta paralímpico de 33 anos foi diagnosticado com acromegalia – uma condição que faz com que o corpo produza hormonas de crescimento em grandes quantidades – quando era ainda muito jovem. Porém, aos 16 anos, Mehrzad teve um acidente de bicicleta, no qual fraturou a pélvis, o que fez com que a sua perna direita parasse de crescer. O atleta tem agora esse membro com menos 15 centímetros que a perna esquerda, necessitando do auxílio de uma bengala.Após ter sido descoberto pelo treinador da selecção paralímpica do Irão num programa televisivo, este convenceu-o a praticar a modalidade que, segundo Mehrzad,A capacidade de Mehrzad bloquear e atacar de uma altura muito maior do que os oponentes ajudou o Irão a ganhar uma medalha de ouro no Rio e o mesmo poderá vir a acontecer em Tóquio.