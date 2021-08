Nadadores David Grachat e Susana Veiga marcam estreia de Portugal em Tóquio'2020

Os nadadores David Grachat e Susana Veiga vão ser os primeiros portugueses em ação nos Jogos Paralímpicos Tóquio'2020, nas eliminatórias dos 400 metros livres S9 e 50 metros livres S10, na quarta-feira, no centro aquático da capital nipónica.

David Grachat, que soma no Japão a sua quarta participação em Jogos Paralímpicos, nada às 09:06 locais (01:06 em Lisboa) as eliminatórias dos 400 metros livres, nas quais tentará o apuramento para a final, agendada para a tarde.

Às 10:33 (02:33 em Lisboa), Susana Veiga, estreante em competições paralímpicas, disputa a eliminatória dos 50 metros livres S10, prova cuja final está agendada para o final do dia.

A nadadora portuguesa, que tem um encurtamento do fémur e falta de mobilidade na perna direita, é campeã europeia e vice-campeã mundial dos 50 metros livres S9, mas irá competir na classe S10, com atletas com menor grau de deficiência, porque nos Jogos Paralímpicos não existe a prova da sua categoria.

Portugal está representado nos Jogos Paralímpicos Tóquio'2020, que decorrem até 05 de setembro, por 33 atletas em oito modalidades.

- Quarta-feira, 25 de agosto:

HORA Local (Lisboa) ATLETA MODALIDADE/PROVA/CLASSE

09:06 (01:06) David Grachat Natação/400 livres/S9 (eliminatória)

10:33 (02:33) Susana Veiga Natação/50 livres/S10 (eliminatória)

17:10 (09:10) David Grachat Natação/400 livres/S9

(final) a)

19:12 (11:12) Susana Veiga Natação/50 livres/S10

(final) a)