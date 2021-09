Norberto Mourão conquista medalha de bronze na canoagem

Norberto Mourão conquistou a segunda medalha para Portugal nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, ao terminar na 3ª posição da final dos 200 metros VL2. O canoísta, de 40 anos, leva a medalha de bronze para casa e logo na sua estreia em Jogos.





Na prova decisiva, o canoísta natural de Vila Real completou o percurso em 55,365 segundos, conseguindo garantir o 3º lugar da competição com mais 316 centésimos que o atleta do Comité Paralímpico da Rússia, Igor Korobeynikov (4º). Numa corrida controlada pelo brasileiro, Paulo Rufino, que terminou com um tempo de 53,077, Norberto Mourão arrancou forte, fixando-se na 2ª posição até aos 50 metros finais, onde acabou por ser ultrapassado pelo norte-americano, Steven Haxton.O canoísta português, que chegou a Tóquio'2020 como campeão europeu e vice-campeão do Mundo na sua classe da canoagem, alcança assim a marca dos 55,365 segundos na final, aquém do recorde nacional (52,400) que lhe pertence mas, ainda assim, com um registo melhor em relação ao tempo (57,831) que apresentou nas meias-finais.Desta forma, com este resultado, a delegação portuguesa soma duas medalhas de bronze (Miguel Monteiro, no lançamento do peso F40, e Norberto Mourão, nos 200 metros VL2) e outros 19 diplomas paralímpicos, no penúltimo dia de competição dos Jogos de Tóquio.