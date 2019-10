Portugal conquista ouro no basquetebol nos INAS Global Games

Portugal conquistou esta segunda-feira quatro medalhas no último dia dos INAS Global Games, competição mundial para atletas com deficiência intelectual, através da seleção de basquetebol (ouro) e do ciclista Carlos Carvalho (três medalhas de prata).A equipa de basquetebol recuperou o título de campeã do mundo, depois da vitória na final sobre a Austrália, por 94-68. Os anfitriões tinham provocado a única derrota de Portugal em todo o torneio, mas a seleção portuguesa conseguiu manter-se sempre na liderança da final, conquistando o título.Em relação ao ciclismo, Carlos Carvalho assegurou três medalhas de prata nas provas de pista: 3.000 metros perseguição, contrarrelógio de 750 metros e 'sprint' de 200 metros.Nota ainda para a cerimónia que decorreu no encerramento dos Jogos, que distinguiu Sandro Baessa como melhor atleta masculino, a seleção portuguesa de basquetebol como melhor equipa e ainda Mário Dias, antigo presidente da Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual (ANDDI-Portugal), com o prémio 'Unsung Hero', como reconhecimento pela sua dedicação ao desporto.Portugal encerra assim os INAS Global Games com 13 medalhas: três de ouro, sete de prata e três de bronze.