Portugal termina participação com dois diplomas na maratona

No último dia de competição nos Jogos Paralímpicos, Portugal garantiu dois diplomas nas provas de maratona. No Estádio Olímpico de Tóquio, Manuel Mendes terminou a maratona T46 na 8ª posição, enquanto Maria Odete Fiúza assegurou o 6º posto na maratona T12.





No que diz respeito a Manuel Mendes, o português, de 50 anos, que tinha alcançado a medalha de bronze no Rio'2016, completou a maratona em 2:45.11 horas. O atleta vimaranense chegou a estar na penúltima posição da prova, mas conseguiu conquistar lugares sobre alguns adversários, acabando o percurso no 8º lugar, o que lhe assegura um diploma.Numa prova em que foi fixado um novo recorde paralímpico (2:25.50) pelo chinês Chaoyan Li, Manuel Mendes ficou longe do seu recorde pessoal (2:36.34), mas terminou a etapa com o sentimento de dever cumprido. "Tive de gerir da melhor maneira possível, visto que os adversários são de grande qualidade. Fui andando, passei alguns atletas, queria acabar ainda mais à frente mas, atendendo à qualidade dos atletas e às condições, julgo que fiz um bom trabalho. Não posso sair desiludido com um diploma. Agora, é pensar no futuro para poder fazer ainda melhor", sublinhou.Por sua vez, Maria Odete Fiúza garantiu a 6ª posição na maratona T12, registando um tempo de 3:20.45 horas. Na sua sétima presença em Jogos Paralímpicas, a atleta, de 49 anos, participou pela primeira vez na prova de maratona, terminando a 19.55 minutos da vencedora, Misato Michishita.Apesar de não ter conseguido bater o seu recorde pessoal na categoria (3:18.37), a atleta natural de Leiria mostrou-se satisfeita com o desempenho nos Jogos Paralímpicos. "Foi um privilégio poder correr nas ruas de Tóquio com uma multidão a aplaudir. Uma maratona é sempre dura e os últimos 5km são os mais difíceis. Só tenho de estar feliz e agradecer ao meu treinador [João Campos], à minha equipa de guias [António Sousa e Vera Nunes] e à Federação de Atletismo. Saio daqui completamente satisfeita com o resultado", confessou.