'SuperAção' por novos talentos

SuperAção é o mote da nova campanha de sensibilização de promoção do desporto para pessoas com deficiência dos Paralímpicos Portugal que tem como objetivo primordial da captação de novos talentos. A campanha parte da desconstrução da palavra "superação" que remete para os atletas paralímpicos que são Super no desempenho da sua atividade competitiva e para o desporto que é vida – e Ação – em constante movimento.

A mensagem ganha forma através de oito atletas de cada uma das oito modalidades com representação portuguesa nos Jogos Paralímpicos Tóquio’2020. Miguel Monteiro (atletismo), Beatriz Monteiro (badminton), Carla Oliveira (boccia), Norberto Mourão (canoagem), Luís Costa (ciclismo), Djibrilo Iafa (judo), Ana Mota Veiga (equestre) e Susana Veiga (natação) são os protagonistas, ilustrados sempre em tons de verde e vermelho, as cores nacionais que representam com orgulho em qualquer competição que participem.

Com uma imagem jovem e urbana, a campanha ganha ainda mais substância pela presença de três palavras-chave de incentivo à ação – afinal é este um dos principais propósitos da campanha. Incentiva – Pratica - Apoia surgem em cada imagem para que se tornem visíveis e estimulem quem lê a atuar, a agir.

Criada pela agência FCB-Lisboa, a SuperAção centra-se num registo inspiracional que motiva e mobiliza as pessoas com deficiência a aderirem à prática desportiva e a sociedade a envolver-se com o movimento paralímpico. Constituiu-se em simultâneo como uma relevante peça de lançamento do novo ciclo paralímpico que se inicia em 2022, já com olhos postos nos Jogos Paralímpicos Paris’2024.



Incentiva



Estar a par de todas as novidades do movimento paralímpico é uma forma de incentivar os nossos atletas. Seguir os canais digitais dos Paralímpicos Portugal, subscrever a Newsletter ou ler a Revista Paralímpicos permite conhecer toda a atualidade relativa ao desporto para pessoas com deficiência.



Pratica



Onde é possível pra ticar desporto para pessoas com deficiência? O site www.paralimpicos.pt disponibiliza o portal Mapa de Inclusão Desportiva que contempla a oferta nacional de clubes e modalidades pa ra pessoas com deficiência. A ferramenta permite uma rápida pesquisa por área geográfica.



Apoia





É possível apoiar os Paralímpicos através da consignação de 0,5% do IRS ao Comité Paralímpico de Portugal através do NIF 507805259 ou por donativo espontâneo, sem quaisquer custos adicionais associados. A con tribuição tam bém pode ser efetuada por donativo espontâneo através de transferência bancária ou pagamento online por via de plataforma específica de doações com emissão de recibo que poderá ser utilizado para deduções nos impostos.