Angélica André conquista bronze nos Mundiais de natação e assegura qualificação para Paris'2024

A portuguesa Angélica André conquistou este sábado a medalha de bronze nos 10 quilómetros de águas abertas nos Mundiais de natação que decorrem em Doha, tendo assegurado a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024.

A nadadora lusa cumpriu a prova em 1:57.28,20 horas, arrecadando o último lugar do pódio, atrás da vencedora, a neeerlandesa Sharon van Rouwendaal (1:57.26, 80), e da espanhola Maria de Valdés (1:57.26,90), segunda classificada.

"Não tenho palavras para expressar a alegria por esta medalha de bronze. Estou mesmo muito contente com este resultado, um resultado para mim e para todos que me acompanham nesta carreira: FC Porto, Federação, Portugal. A primeira medalha no sector feminino", disse a nadadora, em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Natação (FPN).

Angélica André, de 29 anos, conseguiu pela primeira vez atingir o pódio num Mundial de natação, garantindo, ao mesmo tempo, a presença em Paris2024.

"Senti que poderia chegar às medalhas quando, na última volta, faltavam duas boias, senti que estava com força suficiente para lutar pelo pódio. Claro que tínhamos consciência de que isso poderia acontecer, nunca o dissemos, mas sabíamos que tínhamos potencial para lutar por isso", salientou, agradecendo a "treinadores, colegas de equipa, de seleção", que a ajudam diariamente nos treinos.

Já a outra portuguesa presente na prova de 10 km, Mafalda Rosa, foi 19.ª colocada, em 1:57.52,90 horas.

Os Mundiais de desportos aquáticos, que juntam em Doha seis competições, são a derradeira oportunidade de apuramento para as provas olímpicas de águas abertas, para as quais só estão apurados os três primeiros classificados das provas masculina e feminina dos Mundiais Fukuoka2023.

Nesta altura, são nove o número de modalidades asseguradas em Paris2024 pela Missão portuguesa, com 26 quotas equivalentes a 30 desportistas - o ciclismo de estrada masculino (prova em linha e contrarrelógio), o K2 500 (canoagem), a classe 470 mista (vela) são representados por dois atletas cada, enquanto a equipa de dressage (equestre) contribui com três.