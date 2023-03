Mais de 3,2 milhões de bilhetes já foram vendidos para os próximos Jogos Olímpicos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A primeira fase de vendas de bilhetes para os Jogos Olímpicos Paris'2024 resultou em quase 3,25 milhões de ingressos adquiridos, um "sucesso" assumido pela organização que nega que os preços sejam excessivos.



Deste terço do total emitido para o evento, cifrado em 10,5 milhões, cerca de dois terços dos mesmos foram para franceses, sendo que adeptos de 158 nações já garantiram a sua presença no evento.

Dos 3,25 milhões, alienados em pacotes mínimos de três bilhetes e máximos de 30, cerca de 13% tiveram um custo de 24 euros, 70% de menos de 100 euros e 4,5% de mais de 200 euros, detalharam os organizadores.

Pouco depois do lançamento desta primeira fase, em 15 de fevereiro, multiplicaram-se as críticas nas redes sociais relativamente aos preços por vezes considerados proibitivos para determinados locais, como bilhetes de 690 euros nas eliminatórias do atletismo, por exemplo.

O presidente do comité organizador de Paris2024, Tony Estanguet, disse discordar das observações e lembrou que há um milhão de ingressos a 24 euros e cinco milhões com valor até 50 euros, reforçando o objetivo de "Jogos populares" assumindo desde início. "Há tanta expectativa, tanto entusiasmo... De qualquer forma, não conseguiremos satisfazer a todos e lamentamos por isso. Ainda assim, não podemos dizer que é um fracasso, pois vendemos um terço dos nossos ingressos em três semanas. É um verdadeiro sucesso", regozijou-se Estanguet.

Os preços para as finais de diversas modalidades variam entre 50 euros e 160 euros, um intervalo maior para outros, mais populares, como a do basquetebol, entre 95 e 980 euros.

A segunda fase da venda principia em 15 de março, com a disponibilidade de mais 1,5 milhões de bilhetes, destacando-se os que dão direito à cerimónia de abertura, junto ao rio Sena, com bilhetes entre os 90 e 2.700 euros, bem como os da cerimónia de encerramento.