FC Porto contra rival difícil

A receção do FC Porto ao Águas Santas constitui o duelo mais entusiasmante da 14ª ronda do campeonato, entre o 2º e o 3º classificado, com os mesmos pontos, embora a equipa maiata tenha um jogo a mais. Em declarações ao sítio dos dragões, o central Diogo Oliveira fez a antevisão: “O Águas Santas joga bom andebol, tem equipa jovem e com qualidade. Defende bem, gosta da transição, mas vamos entrar com tudo, apresentando uma defesa forte e sem perder muitas bolas no ataque. Se tudo correr bem isso será suficiente para ganhar o jogo.”

Quanto aos leões são claros favoritos na receção ao Sporting da Horta. *