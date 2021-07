França soma frente ao Brasil segundo triunfo no torneio de andebol

A França venceu esta segunda-feira por 34-29 o Brasil, na segunda jornada do Grupo A do torneio de andebol masculino de Tóquio'2020, e somou o segundo triunfo na competição, impondo à seleção sul-americana a segunda derrota.

A seleção francesa, vice-campeã olímpica no Rio'2016 e campeã em Londres'2012 e Pequim'2008, chegou ao intervalo a vencer por 16-13 e no início da segunda parte abriu para uma vantagem média de cinco golos que manteve até ao apito final.

O Brasil, que vinha de uma derrota por 27-24 com a Noruega, manteve-se na discussão do marcador ao longo da primeira parte, em que encurtou, por duas vezes, a vantagem de cinco golos da seleção gaulesa, aos 9-4 e aos 12-7, para dois (9-7) e um (12-11).

Leonardo Dutra, com três golos no final da primeira parte, manteve o Brasil 'encostado' à França no marcador, mas dois golos antes do intervalo e três na abertura da segunda parte permitiram à seleção gaulesa disparar para uma vantagem de seis (19-13).

A França, com três títulos mundiais, dois olímpicos e três europeus nas últimas duas décadas, puxou então dos galões e abriu para uma vantagem de oito golos, aos 26-18, com um parcial de quatro consecutivos, que geriu até ao final do jogo (34-29).

Leonardo Dutra, com 10 golos, foi o jogador em evidência no capítulo da concretização na seleção do Brasil, enquanto na França os principais marcadores foram Nicolas Tournat, Nikola Karabatic e Michel Guigou, todos com quatro.

Depois de ter vencido a Argentina por 33-27 na jornada inaugural do torneio olímpico de andebol, a França somou frente ao Brasil o segundo triunfo no Grupo A e segurou a liderança com quatro pontos.

A segunda jornada do Grupo A prossegue ainda esta segunda-feira com os jogos Argentina-Alemanha, seleções que perderam na ronda inaugural, e Espanha-Noruega, que somam uma vitória cada e estão no encalço da líder França.