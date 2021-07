Miguel Martins e a presença na Aldeia Olímpica: «A cantina é o local mais problemático»

A Seleção de andebol já está instalada na Aldeia Olímpica de Tóquio’2020 e o ambiente "é incrível", segundo contou ontem, via Zoom, o central Miguel Martins, encantado com a experiência da estreia em Jogos Olímpicos: "Temos um convívio muito bom entre todas as seleções e um bom espírito. E podemos passear à vontade na Aldeia Olímpica, mas sempre de máscara."

A pandemia é uma preocupação. "Temos feito testes todos os dias, um pouco diferentes, porque é à saliva, e temos todos os cuidados. O sítio mais problemático é na cantina, onde muita gente está ao mesmo tempo para almoçar e jantar. Mas a nossa comitiva procura estar junta e em horários desencontrados com as restantes, tiramos a máscara só para o essencial", disse Martins.

As restrições são muitas no que diz respeito ao contacto com a cultura japonesa, mas o reforço do Pick Szeged quer aproveitar o que pode: "Temos conhecido algumas coisas, não tanto como gostaríamos, mas, por exemplo, já provámos comida japonesa, disponível na Aldeia Olímpica."

Mas nem tudo são rosas nas instalações, como explicou o ex-jogador do FC Porto: "Já tive uma experiência não muito boa com a cama, que é de cartão. Estava a apertar os atacadores, coloquei o pé no canto e ficou amachucado. Os japoneses têm a ideia de fazer tudo com materiais recicláveis e até acho que é positivo."

Miguel Martins tinha também o desejo de ver mais competição: "Gostava de ver o basquetebol com os jogadores da NBA e assistir ao skate, pois privei na viagem com Gustavo Ribeiro e fiquei curioso. Também é pena não podermos estar a apoiar os nossos desportistas portugueses a chegar a medalhas."