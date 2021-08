O balanço do andebol em Tóquio'2020: dobradinha francesa

A França fez a dobradinha no andebol de Tóquio'2020, com a seleção feminina a conquistar este domingo o ouro na final disputada com a até então campeã Rússia, a competir no Japão sob a bandeira do seu comité olímpico.

Tal como no torneio masculino, a final feminina foi uma reedição da do Rio'2016, há cinco anos, e também se inverteram os papéis com os derrotados a vingarem o resultado no Brasil e a vencer os campeões para chegar ao titulo olímpico.

A França foi o país dominador em Tóquio'2020 com a conquista dos dois torneios, algo que apesar de não ser inédito no andebol só tinha sido alcançado pela Rússia, nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976, e pela Jugoslávia, em Los Angeles, em 1984.

Em masculinos, após nos últimos anos ter perdido a hegemonia para a Dinamarca, campeã olímpica no Rio'2016 e bicampeã mundial, a França regressa aos títulos que foram uma constante na última década e meia, em que somou dois olímpicos, quatro mundiais e três europeus.

A campeã olímpica Dinamarca e a vice-campeã França não deixaram os seu pergaminhos por mãos alheias na ronda preliminar e terminaram os seus grupos na primeira posição, com uma derrota cada frente à Suécia (33-30) e Noruega (32-29), respetivamente.

A Dinamarca afastou nos quartos de final a Noruega (31-25) e nas 'meias' a Espanha (27-23) e a França eliminou o Bahrain (42-28) - que tal como Portugal se estreou em Jogos Olímpicos em Tóquio2020 - e o Egito (27-23), que foi a seleção revelação.

Na final do torneio, a França impôs-se à Dinamarca, por 25-23, e recuperou o título olímpico que conquistou nos Jogos de Londres2012 e Pequim2008 e que a seleção nórdica a tinha impedido de renovar no Rio2016.

No encontro para a atribuição da medalha de bronze, a campeã europeia Espanha venceu o campeão africano Egito, por 33-31, seleção em destaque no Japão e que apadrinhou a estreia olímpica de Portugal com um triunfo por 37-31.

Em femininos, a seleção francesa imitou a masculina e também chegou ao título olímpico, que é o seu primeiro, na reedição da final do Rio'2016, com um triunfo sobre o então detentor do troféu, a Rússia, com a qual tinha perdido por 28-27 na fase de grupos.

Curiosamente, tanto a campeã olímpica Rússia e a vice-campeã França sentiram algumas dificuldades na ronda preliminar, tendo terminado na segunda e terceira posições do Grupo B, atrás da Suécia, com seis e cinco pontos, respetivamente.

A Rússia venceu três dos cinco jogos disputados na fase de grupos, com a França (28-27), Espanha (34-31) e Hungria (38-31), empatou com o Brasil (24-24) e perdeu com a Suécia (36-24).

A França venceu apenas dois dos encontros disputados na ronda preliminar, frente ao Brasil (29-22) e Hungria (30-29), empatou com a Suécia (28-28) e perdeu com a Rússia (28-27) e a Espanha (28-25).

Nos quartos de final, a Rússia afastou o Montenegro (32-26) e a França a campeã mundial Países Baixos (32-22), que tinha sido quarto classificado no Rio'2016.

Nas meias-finais, a Rússia eliminou a campeã europeia Noruega (27-26), medalha de bronze no Rio2016, após os títulos conquistados em Londres'2012 e Pequim'2008, e 4.ª classificada no Mundial2019, e a França afastou a Suécia (29-27).

No jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugares, a Noruega venceu por 36-19 a Suécia e conquistou a medalha de bronze, repetindo o terceiro lugar no pódio no Rio'2016.

- Quadro de medalhas do andebol:

- Masculino:

Ouro: França.

Prata: Dinamarca.

Bronze: Espanha.

- Feminino:

Ouro: França.

Prata: Comité Olímpico da Rússia.

Bronze: Noruega.