Selecionador de andebol e as dificuldades sentidas pelos jogadores: «Não conseguia dormir...»

Paulo Pereira analisou esta segunda-feira a vitória tangencial de Portugal sobre o Bahrain, por 26-25, em jogo da 2.ª jornada do Grupo B no torneio de andebol dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.



"Custou-nos imenso ganhar este jogo. Sabíamos que seria muito complicado, têm um modelo de jogo extraordinário ao nível dos duelos. Com muita mobilidade, mais baixos, e para nós é um problema difícil de solucionar. Embora tivéssemos preparado minimamente essa situação", começou por dizer.





"Mais ou menos nos últimos 10 minutos, conseguimos ter êxito defensivo e isso foi determinante para vencermos. Em termos ofensivos, notou-se bem os efeitos do 'jet lag', e estamos a ter muita paciência, porque é uma experiência nova para todos. Estamos a oito horas e para adquirir níveis normais, demora um dia e meio por cada hora. Preparámos bem o jogo, surgiram erros que não são normais. No intervalo, falámos de dois ou três detalhes táticos. Lutaram, toda a gente aqui lutou."



Dificuldades de adaptação de alguns jogadores

"Acho que temos desculpa, temos de ter paciência e esperar que estes atletas se consigam encontrar outra vez. Cada um tem a sua velocidade. O André Gomes, hoje, não esteve cá, e é extremamente importante para nós. O Capdeville foi um dos atletas a quem custou muito acertar. Não conseguia dormir... isso sente-se. Agora, já chegou, e ajudou-nos imenso, foi espetacular. Esperemos que todos consigam estar ok com a Suécia."



O duelo com os suecos

"São jogadores de requinte tático e técnico fantástico. É uma abordagem diferente nas propostas defensivas. Teremos alguma coisa preparada. Oxalá que funcione. Vai ser um jogo muito difícil, embora já tenhamos ganho por 10. Mas isto é outro momento, a Suécia é uma equipa diferente", finalizou.