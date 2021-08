A mensagem de Mamona aos portugueses: «Se acreditares, vai! Não desistas dos teus sonhos. Vai!»

Em lágrimas após conquistar a segunda medalha para Portugal nestes Jogos Olímpicos, com a prata no triplo salto, Patrícia Mamona deixou vários agradecimentos, desde o seu treinador ao apoio dos portugueses. E aí aproveitou também para enviar uma mensagem de motivação a todos os seus compatriotas."Quero deixar mensagem a todos de agradecimento, que isto seja uma inspiração, que mostre que com trabalho, não só talento, se acreditares que consegues, vai! Não desistas dos teus sonhos. Vai!", atirou a vicecampeã olímpica à RTP.Questionada sobre se entende que este seja um momento de viragem para o desporto nacional, a triplista considerou que pelo menos na sua prova será e deixou ainda um tributo a Nelson Evora. "Não posso dizer de todo, mas do triplo salto. Temos uma grande inspiração, que é o Nelson que vai acabar a sua carreira aqui. Foi uma inspiração, espero dar continuidade a isso. Sinto-me no topo de forma. Faltam três anos para Paris, mas não quero pensar nisso."