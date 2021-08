Allyson Felix chega às 10 medalhas olímpicas

E vão... 10 medalhas olímpicas para Allyson Felix! A norte-americana fez história ao conquistar o bronze nos 400 metros, tornando-se assim a atleta feminina com mais pódios em Jogos Olímpicos em toda a história. Com 35 anos e depois de ter sido mãe durante este ciclo olímpico, Felix deixou para trás a compatriota Marlene Ottey – brilhou entre 1980 e 2000 –, e igualou ainda o lendário Carl Lewis. A norte-americana já detinha o máximo de medalhas em Campeonatos do Mundo (12), quando deixou para trás Usain Bolt (11) em 2019, dez meses depois de ter sido mãe. A nível global, é o finlandês Paavo Nurmi o atleta com mais medalhas da história dos Jogos Olímpicos, com 12, entre 1920 e 1928.

E com este bronze nos 400 metros (49,46 segundos), prova seria conquistada por Shaunae Miller-Uibo das Bahamas ( 48,3) e prata para Marileidy Paulino da República Dominicana (49,20), Allyson Felix tornou-se igualmente a atleta norte-americana a ir mais vezes ao pódio nos Jogos, superando Evelyn Ashford, campeã olímpica nos 4x100 metros em Barcelona’1992 aos 34 anos. "Estou tão, tão orgulhosa deste momento", resumiu Felix.