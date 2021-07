Ana Peleteiro revela conselho de Nelson Evora antes da final do triplo salto

Grande adversária de Patrícia Mamona na eventual luta pelas medalhas no triplo salto em Tóquio'2020 - isto contando que Yulimar Rojas está num mundo à parte -, a espanhola Ana Peleteiro apurou-se também para a final de domingo, tendo já recebido um conselho por parte de um antigo campeão olímpico, o português Nelson Evora, que é seu namorado - e também é treinado pelo mesmo treinador, Ivan Pedroso.





"Disse-me que a noite anterior a uma final olímpica é algo único", revelou a triplista espanhola, que saiu da qualificação desta sexta-feira com 14,62 metros, a sua segunda melhor marca de sempre. Um registo de respeito, a somente 4 centímetros do recorde nacional de Patrícia Mamona, e que a faz sonhar com as medalhas. E aí, se tal suceder, não há limites nas celebrações. "Se ganhar uma medalha corto o que fizer falta, até o cabelo...", atirou a atleta galega, de 25 anos.