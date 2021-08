Ministro da Educação enaltece feito de Pichardo: «17,98 metros de orgulho gigante»

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, felicitou esta quinta-feira o "colosso" Pedro Pablo Pichardo pela conquista do título olímpico no triplo salto em Tóquio2020, e pelo "privilégio de ouvir 'A Portuguesa'".

"17,98 metros de orgulho gigante! Vamos ter o privilégio de ouvir A Portuguesa em Tóquio'2020 porque tu, Pedro Pichardo, foste um colosso no estádio. O país não esquecerá o teu feito. Muitos parabéns e que o teu exemplo de compromisso seja seguido por muitas gerações de atletas", escreveu o responsável pela tutela do Desporto, na página oficial do Ministério da Educação no Twitter.

O feito de Pichardo foi também enaltecido na mesma rede social por João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto. "Grande vitória do Pedro Pichardo, na final do triplo salto, em Tóquio! Portugal volta a conquistar uma medalha de ouro olímpica, conseguindo atingir o maior número de medalhas de sempre em Jogos Olímpicos. Histórico! Muitos parabéns Federação Portuguesa de Atletismo e Comité Olímpico de Portugal", escreveu.