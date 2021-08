Campeão olímpico do triplo salto dá favoritismo a Pichardo: «Ele sente que o ouro está ali...»

A prova do triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 está à distância de pouco mais de duas horas e não só os portugueses quem confia bastante em Pedro Pablo Pichardo. O norte-americano Christian Taylor, bicampeão em título que falha a defesa por estar lesionado, esteve numa conversa com a página de Instagram dos Jogos Olímpicos e não tem dúvidas em colocar o luso cubano no topo das suas preferências, naquele que será, como o próprio diz, um "render da guarda".





"Estou numa pilha de nervos! Numa montanha russa de emoções. Vou passar o título a um novo campeão olímpico, é um pouco surreal saber que este é o meu último dia como campeão. Depois de dois jogos, é o render da guarda", comentou o norte-americano, que não dúvidas em apontar Pichardo como o mais forte candidato a ficar com o seu trono: "Depois da qualificação parece-me ser o favorito. Tem muita experiência e tem sempre estado na luta, seja em Mundiais como em Jogos. Está sempre lá e creio que ele sente que o ouro está ali..."Mesmo assim, Taylor deixa claro que numa final tudo pode acontecer. "Mesmo que haja um favorito, isso não significa que seja esse o desfecho. Alguém pode ter o melhor dia da sua vida, a prova da sua vida... Tenho sempre alguma dúvida em apontar um vencedor, porque nunca se sabe", acrescentou Taylor, que nesta prova terá os compatriotas Will Claye e Donald Scott em ação.