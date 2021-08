Cátia Azevedo fecha meias-finais dos 400 metros com o 17.º melhor registo

A portuguesa Cátia Azevedo ficou-se esta quarta-feira pelas meias-finais dos 400 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ao terminar a sua participação nesta prova com um 17.º posto global entre as 24 atletas presentes neste último degrau antes da decisão. Com um tempo de 51.32 segundos, a portuguesa foi a sétima na sua série, a última da prova, e falhou tanto o apuramento direto (reservado às duas mais rápidas por série) como pelas repescagens.





Para a final seguem as grandes favoritas, como Allyson Felix e Stephanie Ann McPherson (que estavam na série de Cátia Azevedo), mas também Marileidy Paulino, Candice McLeod, Shaunae Miller-Uibo, Roxana Gomez, Quanera Hayes e Jodie Williams. Destas oito apuradas, refira-se, cinco bateram os respetivos recordes pessoais nestas meias-finais - Paulino bateu mesmo o recorde nacional da República Dominicana.