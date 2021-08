Cátia Azevedo: «Hoje começa a preparação para Paris»

Afastada nas meias-finais dos 400 metros, Cátia Azevedo fecha o capítulo Tóquio'2020 e já abre o de Paris'2024. À RTP, a velocista assume-se desapontada com a sua performance nesta prova, especialmente porque entrou com um objetivo de tempo e de posição que não cumpriu. Ainda assim, Cátia Azevedo deixa claro que voltará a Portugal com um balanço positivo feito da sua participação.





"Para termos noção do que é um mau momento, temos de viver muitos bons momentos. Tenho tido bons momentos. Considero este um momento menos bom, estava à espera de correr à volta dos 50 e fazer um top-16. Fiquei em 17.º... Como disse ontem, estou muito grata. Não é nesta corrida que se decide a minha época ou o meu trabalho todo", frisou.Durante a prova, Cátia Azevedo assume que houve um momento qeu a desconcentrou e acabou por influenciar. "Fiquei um pouco surpreendida com a miúda da pista 8, tinha um recorde pessoal abaixo do meu e surpreendeu-me. Ia na 9, sem referências, a fazer a minha corrida e a sentir-me bem, e chegar uma rapariga antes dos 200 ao meu lado deixou-me surpreendida. A culpa é minha, temos de estar focados na nossa própria corrida. Estava focada, mas não a 100%".Quanto ao balanço, apesar de tudo, é "muito positivo. "Estou muito mais madura, tanto a nível físico como psicológico. Saio daqui com muita garra, otimismo, força. Hoje começa a preparação para Paris, porque hoje terminou Tóquio'2020. Boas coisas estão para vir, espero dar muita felicidade e bons momentos aos portugueses, porque também merecem. Temos tido momentos um bocadinho difíceis, mas vamos superar tudo, como eu vou superar este 17.º lugar", finalizou.