Presidente do COP e o apoio de Nelson Évora a Zango: «Estamos aqui a representar Portugal, não a nós próprios»

Para lá de ter feito o balanço da campanha portuguesa em Tóquio'2020, com sensação de que os objetivos foram cumpridos, José Manuel Constantino abordou ainda um dos episódios polémicos vividos na capital japonesa. No caso na final do triplo, onde Nelson Évora manifestou o seu apoio a Hughes Fabrice Zango, do Burkina Faso, atleta que viria a conquistar a medalha de bronze e que era à partida o grande adversário de Pedro Pichardo.





"O que tenho a dizer é que Portugal deve ter o maior apreço e admiração pelos seus atletas e sobretudo uma grande admiração por aqueles que, além de nos representarem, são talentos nacionais, com prestações de caráter internacional que a todos nos devem orgulhar. Mas nenhum desses nossos talentos está acima de Portugal", declarou o líder do COP, em conferência de imprensa."Estamos aqui a representar Portugal, não nos estamos a representar a nós próprios. E nessa circunstância uma representação nacional deve exigir de todos um sentido de companheirismo, de colaboração e de entreajuda. Porque quem sai a ganhar é Portugal. Independentemente dos estados de alma que cada um tenha relativamente aos seus colegas de profissão ou de missão", acrescentou Constantino, revelando ainda que o chefe de missão Marco Alves teve uma conversa com Nelson Évora a propósito desta situação.