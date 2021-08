COP e Benfica felicitam Pichardo pelo título olímpico

O Comité Olímpico de Portugal (COP) e o Benfica, clube que representa, deram esta quinta-feira os parabéns ao atleta Pedro Pablo Pichardo, que conquistou a medalha de ouro na prova do triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

"Portugal acorda com um novo campeão olímpico", lê-se na página oficial do COP na rede social Twitter, em que aparece Pichardo com a bandeira portuguesa, com o organismo a acrescentar que a cerimónia da entrega da medalha de ouro será às 10:47 (horas da Lisboa).

"Parabéns Pichardo", escreveu igualmente o Benfica no Twitter, explicando depois no seu site oficial que o atleta, de 28 anos, bateu o recorde nacional e foi "avassalador" na final do triplo salto, com a segunda melhor marca de sempre na história dos Jogos Olímpicos.