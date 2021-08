Há uma história por detrás do ouro partilhado pelos atletas do salto em altura

A partilha do ouro por parte do italiano Gianmarco Tamberi e do qatari Mutaz Essa Barshim no salto em altura comoveu o Mundo, mostrando o verdadeiro espírito olimpico. Mas a verdade é que os dois são amigos fora das pistas...





Momento marcante das Olimpíadas: Mutaz Barshim (Qatar) e Gianmarco Tamberi (Itália) decidem parar de disputar e dividir o ouro no salto em altura masculinopic.twitter.com/BtPePBBeJi — Daniel A. Dourado (@dadourado) August 1, 2021

Gianmarco Tamberi sofreu uma fratura num tornozelo durante uma prova no Mónaco em 2016, que o impediu de ir aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro nesse ano. Quando voltou, no ano seguinte, ainda não estava a 100 por cento e viveu uma jornada dececionante na etapa de abertura da Liga de Diamante daquele ano, em Paris.Frustrado com o seu desempenho, Tamberi trancou-se no quarto do hotel, sem querer falar com ninguém. Mas foi aí que apareceu Mutaz Essa Barshim. Um dia depois da competição o qatari 'colou-se' à porta do quarto e avisou que só sairia dali quando o italiano o deixasse entrar.O italiano acabou por ceder e Mutaz Essa Barshim entrou. Na conversa o italiano chorou, admitindo ter medo de nunca mais voltar ao nível que tinha anteriormente, mas o qatari aconselhou-o a ter calma e a não apressar a recuperação. Explicou que ninguém o esperava ver na Liga de Diamante daquele ano e que devia dar tempo ao tempo.Gianmarco ficou animado com a conversa e ligou depois para o organizador de uma prova em Budapeste, implorando-lhe por uma oportunidade para ali competir. Sem dizer a nada a ninguém, além de Mutaz Essa Barshim, o italiano pediu ao organizador que não anunciasse a sua presença e desligou o telemóvel. Depois, apanhou um avião para a Hungria.Durante três dias não falou com ninguém, nem com a família, focando-se apenas em competir. Um ano depois da lesão acabou por alcançar a marca de 2,28 metros; nas três competições anteriores não tinha ido além dos 2,21.Em Tóquio saltaram os dois 2,37 metros e nenhum conseguiu superar os 2,39. A organização deu-lhes a opção de continuarem a tentar, ou simplesmente dividirem o ouro. Os amigos optaram por partilhar a glória olímpica...