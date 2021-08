Imprensa inglesa liga campeão olímpico dos 100 metros a investigação sobre doping

Lamont Marcell Jacobs tem estado nas bocas do mundo depois de vencer o ouro nos 100 metros nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, com um novo recorde europeu fixado nos 9,80 segundos, tendo batido o próprio recorde (9,84) alcançado nas meias-finais. Desde então que a conquista do italiano de origem americana, que também ficou com o ouro nas estafetas, tem sido de certa forma contestada e investigada pela imprensa americana e inglesa.



As mais recentes informações chegam do 'The Times' que relaciona o velocista, de 26 anos, com um nutricionista que está a ser investigado pela polícia devido à distribuição de esteroides anabolizantes (geralmente testosterona). A mesma fonte refere que Jacobs está mais desenvolvido fisicamente desde que procurou Giacomo Spazzini, "fisiculturista" que se dedica à nutrição. Para comprovar a alegação, o jornal inglês tem mesmo vídeos dos dois a preparar a estratégia para bater o recorde nos 100 metros.





Trata-se de "fraude pelo uso de drogas para melhorar o desempenho desportivo, conhecida como Operação Musculação, iniciada em 2019", relata o 'The Times'. "Havia um líder do grupo (Spazzini era o vice) que obtinha produtos dopantes com receita médica assinada por um médico, que eram usados por ele e pelos clientes", acusa.Ora Jacobs já se defendeu das acusações através do representante, Marcelo Magnani. "Jacobs parou de trabalhar com Spazzini quando a investigação foi revelada, algo que nunca o afetou. Se lhe perguntar se ele se drogava terá uma resposta categórica: não", realçou, em declarações citadas pelo jornal britânico.