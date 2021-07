Liliana Cá ambiciosa para a final do disco: «Se conseguir recorde nacional chegarei às medalhas»

À RTP, pouco depois de assegurar o apuramento para a final do lançamento do disco (segunda-feira, pelas 12 horas), Liliana Cá assumiu-se feliz pelo feito alcançado e, de olho na decisão, tem uma certeza: um novo recorde nacional 'vale' medalha olímpica.





"Sempre disse que a minha primeira meta seria a final. Graças a Deus consegui. Senti-me bem. Tive um pouco de receio de fazer nulo ou bater na rede, mas consegui controlar-me e fiz a marca para me qualificar. Na primeira vez nuns Jogos, a primeira final...", começou por referir.Confrontada com a recorrente questão das medalhas, Liliana não se escondeu. "É algo que quero, mais do que se calhar os portugueses. Eu vou lutar para que isso aconteça. Se conseguir bater o recorde nacional provavelmente conseguirei chegar às medalhas. Neste momento luto para os dois. Quando chegar a final espero conseguir".A título de curiosidade, Liliana Cá tem a sexta melhor marca de todas as atletas presentes na final, com os seus 66,40 conseguidos este ano. Nota para o facto de Jorinde van Klinken, a destacada líder mundial do ano (com 70,22!) nem sequer se ter apurado para a final - fez somente 61,15.